FOTO Rocio Oliva, ultima iubită a lui Maradona se destăinuie: „M-a iubit foarte mult! M-a învățat multe despre viață”

CFR Cluj și AS Roma se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00, în Grupa A Europa League. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport Plus.Chiar înaintea meciului cu AS Roma din această seară, oficialii clujeni au semnat cu un nou sponsor, casa de pariuri Betfair. Ardelenii au bătut palma pe trei sezoane, devenind astfel a opta echipa din Liga 1 care are un contract cu o casă de pariuri. ...