Dialog halucinant între românca acuzată de „jaful secolului” în Londra și anchetatori: „Ai niște ochi albaștri superbi”

Jucătorul SwordArt părăsește Suning, finalista Mondialului de LoL din acest an. Suning a fost una din surprizele plăcute ale acestui an, la Shanghai. Chiar dacă a pierdut contra celor de la DAMWON în finală, echipa chineză are cu ce să se mândrească în 2020. TSM, următoarea destinație a jucătoruluiUnul din cei mai buni jucători ai echipei a fost Hu „SwordArt” Shuo-Chieh, unul din veteranii circuitului și un suport de talie mondială. ...