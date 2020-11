Parlamentare2020/ Marcel Ciolacu: Constituţia este depăşită

16:50

Ziua Naţională a României va fi marcată de Institutul Cultural Român printr-o serie de concerte, expoziţii, conferinţe, promovate online prin cele 18 reprezentanţe atât pe 1 decembrie, cât şi în jurul acestei date aniversare.* Principalul discurs artistic prin care ICR va arăta lumii România culturală va fi interpretarea imnului naţional de violonistul Alexandru Tomescu la vioara Stradivarius Elder-Voicu. Înregistrarea video va fi transmisă pe toate canalele de comunicare ale ICR (website, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter) atât din ţară, dar mai ales din străinătate: Beijing, Berlin, Bruxelles, Budapesta (cu filială la Seghedin), Chişinău, Istanbul, Lisabona, Londra, Madrid, New York, Paris, Praga, Roma, Stockholm, Tel Aviv, Varşovia, Veneţia, Viena.Interpretarea imnului naţional va preceda un concert înregistrat la Sala Radio special pentru această aniversare naţională susţinută de ICR, spectacolul "Piazzolla 99", din cadrul Stradivarius International Tour 2020, cu artiştii Alexandru Tomescu, la vioara Stradivarius Elder-Voicu, şi Omar Massa, la bandoneon.De asemenea, concertul cuprinde lucrarea "A Cry for Solitude" a compozitorului Dan Popescu, inspirată din realităţile dureroase ale pandemiei generate de virusul COVID şi dedicată tuturor acelora care au suferit de pe urma acestei maladii şi, totodată, tuturor celor care luptă cu virusul.* Miniturneu artistic în Irlanda despre tradiţii din Moldova, Transilvania şi Ţara Românească"Romanian Rhapsody/ 3 for Romania" este un eveniment multimedia inovator, marca ICR, ce reflectă tradiţii din trei provincii româneşti, Moldova, Transilvania şi Ţara Românească, prin trei forme de artă, muzică, arte vizuale, poezie, şi prin trei tipuri de muzică - clasică, tradiţională şi contemporană.Proiectul organizat special pentru Ziua Naţională a României va fi difuzat în perioada 3-5 decembrie pe reţelele de socializare ale ICR, ale Ambasadei României la Dublin, ale artiştilor implicaţi în proiect şi ale partenerilor.Artiştii români care interpretează live şi/sau preînregistrat sunt violoncelistul Adrian Mantu, iniţiatorul proiectului şi Mihai Cucu - instrumente de percuţie şi artistul vizual al conceptului, alături de invitaţii lor: pianista Sînziana Mircea, soprana Ioana Constantin Pipelea, pianista Anita Petrovski, dansatoarea Anastasia Grigore, precum şi scriitoarea Shannon Kuta Kelly.De asemenea, cu prilejul marcării Zilei Naţionale a României, preşedintele interimar al ICR, Mirel Taloş, şi ambasadorul României la Dublin, Manuela Breazu, vor transmite câte un mesaj online, în cadrul concertului din 5 decembrie.* Prelegeri, concert şi expoziţie online, la ICR LondraPrelegerea "The Saliency of the Past: Some Thoughts on the Case of Romania", susţinută de reputatul profesor Dennis Deletant cu prilejul aniversării Zilei Naţionale a României, va fi prezentată de reprezentanţa ICR la Londra în parteneriat cu Ambasada României la Londra, la 1 decembrie, pe reţelele de socializare.Totodată, în aceeaşi zi vor fi prezentate online lucrările româneşti din Galeria Europeană, adunate sub titlul "Masterpieces of Romanian art".Seria de evenimente dedicată celebrării Zilei Naţionale în Marea Britanie va cuprinde şi concertul extraordinar "London Philharmonic Orchestra: Jurowski dirijează Enescu", înregistrat pe 2 decembrie la Royal Festival Hall şi transmis online de ICR Londra în 9 decembrie. Organizat în parteneriat cu celebra orchestră britanică LPO şi dirijat de Vladimir Jurowski, concertul conţine două lucrări scrise de George Enescu, Dixtuor şi Simfonia de cameră, care sunt rar interpretate în Marea Britanie.* Spectacol poetic-muzical la Chişinău, cu actorii Nicolae Jelescu, Anişoara Bunescu, Margareta Nazarchevici şi Mihaela Chiu"Ţara mea de glorii, Ţara mea de dor", un spectacol poetic-muzical dedicat Zilei Naţionale a României organizat de Ambasada României în Republica Moldova şi Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu" de la Chişinău, în colaborare cu Teatrul poetic "Alexei Mateevici" din Chişinău, va fi transmis la postul de televiziune TVM 2, la data de 1 decembrie şi redifuzat la TVM 1, la data de 2 decembrie.* Fragment din"Scrisoarea III", interpretat de Petr Vrsek în limba cehă, la ICR PragaUn video cu înregistrarea interpretării în limba cehă a unui fragment din poezia "Scrisoarea III" de Mihai Eminescu, realizată de renumitul actor ceh Petr Vrsek, va fi prezentat marţi, 1 decembrie, pe reţelele de socializare ale ICR Praga, cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României în Cehia.* Soprana Teodora Gheorghiu şi pianista Atena Carte, concert online la Accademia di Romania in RomaConcertul susţinut de soprana Teodora Gheorghiu şi pianista Atena Carte cu ocazia Zilei Naţionale a României şi închiderii celei de-a X-a ediţii a Festivalului Internaţional Propatria - Tinere Talente Româneşti va fi difuzat online marţi, 1 decembrie, de la ora 19,00 de Accademia di Romania, pe pagina oficială de Facebook. În program sunt incluse piese de Ottorino Respighi, Francis Poulec, Henri Duparc, Pietro Mascagni şi Giuseppe Verdi.* Recital al pianistei Sina Kloke la ICR BerlinPianista germană Sina Kloke, specializată în cercetarea şi interpretarea creaţiilor lui George Enescu, va susţine un recital, cu prilejul Zilei Naţionale a României, difuzat pe pagina de Facebook şi pe site-ul ICR Berlin.* Expoziţie fotografică în aer liber la ICR VarşoviaO expoziţie în aer liber dedicată Timişoarei - Capitală Culturală Europeană, pornind de la proiectul local "Memoriile Cetăţii", realizat de Asociaţia Timişoara 2021, este propunerea ICR Varşovia pentru marcarea Zilei Naţionale. Fotografiile însoţite de texte prezintă tipuri de intervenţii artistice în spaţiul public, surprinzând produsele culturale create şi componenta participativă umană, cu accent pe arta stradală din Timişoara. Deschiderea expoziţiei pentru public la Varşovia va avea loc la 1 decembrie, în spaţiul exterior al Ambasadei României.* Recital al pianistei Elena Munteanu la IRCCU VeneţiaPianista Ramona Elena Munteanu a susţinut un recital intitulat "Capodopere ale muzicii româneşti şi universale. Între Enescu, Schumann, Silvestri şi Chopin" la sediul IRCCU Veneţia, difuzat miercuri, 25 noiembrie, pe pagina de Facebook a reprezentanţei. Programul recitalului a inclus lucrări semnate de G. Enescu, R. Schumann, C. Silvestri şi Fr. Chopin.* Artişti şi scriitori români din spaţiul Benelux, prezentaţi de Maurice Van der Speeten şi Jan Willem Bos la ICR BruxellesEvenimentul "Prezenţe culturale româneşti în Benelux" este prezentat pe pagina oficială de Facebook şi pe contul YouTube ale ICR Bruxelles, în marja Zilei Naţionale a României. Astfel, în perioada 25 noiembrie - 7 decembrie, Maurice Van der Speeten şi Jan Willem Bos, doi dintre partenerii de prestigiu ai reprezentanţei, vor prezenta participările româneşti din cadrul unor evenimente de anvergură precum Bienalele Internaţionale de Artă de la Haacht, târguri de carte sau evenimente dedicate literaturii în spaţiul neerlandofon.* Muzicienii Constantin Sandu şi Radu Ungureanu, concert la Şcoala Superioară de Muzică şi Artele Spectacolului din Porto, transmis de ICR LisabonaUn recital de pian şi vioară susţinut de pianistul Constantin Sandu şi violonistul Radu Ungureanu, muzicieni români de prestigiu din Portugalia, va avea loc la Şcoala Superioară de Muzică şi Artele Spectacolului din Porto (ESMAE), cu ocazia Zilei Naţionale a României. Muzicienii vor interpreta piese de George Enescu, Ciprian Porumbescu, Constantin Nottara şi Paul Constantinescu. Organizat de Ambasada României în Republica Portugheză şi Institutul Cultural Român de la Lisabona, recitalul va fi prezentat publicului, pe reţelele de socializare ale celor două instituţii, marţi, 1 decembrie.* Concert al Cvartetului Arte Clasico, la Academia Regale de Arte Frumoase San Fernando, organizat şi transmis de ICR MadridUn concert de muzică clasică, susţinut de Cvartetul Arte Clasico din Madrid, va fi organizat de Institutul Cultural Român de la Madrid, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Spaniei, cu ocazia Zilei Naţionale a României. Evenimentul va fi înregistrat în sala de concerte a Academiei Regale de Arte Frumoase San Fernando şi transmis marţi, 1 decembrie, pe reţelele de socializare ale ICR Madrid şi ale Ambasadei României în Regatul Spaniei.* "65 de ani de diplomaţie românească la ONU", expoziţie aniversară la ICR New YorkAniversarea a 65 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite este celebrată odată cu Ziua Naţională a României de reprezentanţa ICR la New York. Împreună cu Misiunea Permanentă a României la ONU şi Unitatea Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, echipa ICR NY organizează o expoziţie virtuală, cu caracter permanent, care să pună în evidenţă istoria prezenţei româneşti la ONU. Conţinutul va fi realizat sub forma unui film de montaj de aproximativ cinci minute, care va prezenta, prin imagini, generice şi chiar filme de arhivă, într-un mod dinamic şi atractiv, momentele cele mai importante ale acţiunii diplomatice româneşti în acest for şi câteva dintre personalităţile diplomatice care le-au făcut posibile. Filmul va fi disponibil pe reţelele de socializare ale reprezentanţei ICR la New York.* "România Intemporel" şi un film despre Orchestra Română de Tineret, la ICR IstanbulAnsamblul Traffic Strings va susţine concertul "România Intemporel", cu prilejul Zilei Naţionale, pe care publicul turc îl va putea asculta pe pagina de Facebook a reprezentanţei ICR Istanbul marţi, 1 decembrie. Proiectul muzical propune o "sinteză românească", în programul concertului regăsindu-se lucrări diverse, de la suite folclorice din Maramureş, la "Peşrev" de Dimitrie Cantemir sau "Rapsodia Română" nr. 1 de George Enescu, incluzând imnul naţional "Deşteaptă-te, române!".De asemenea, ICR Istanbul va prezenta pe pagina de Facebook a reprezentanţei un film despre concertele susţinute de Orchestra Română de Tineret pe scena uneia dintre cele mai mari săli de concerte din Republica Turcia - Cemal Reşit Rey.* Gală extraordinară de operă, retransmisă online de ICR Tel AvivCu ocazia Zilei Naţionale a României, ICR Tel Aviv reeditează Gala extraordinară de operă de la Ierusalim, a cărei înregistrare video va fi difuzată pe canalele proprii de Facebook şi Youtube, la data de 30 noiembrie. Evenimentul, care a avut loc de Ziua Naţională a României, cu un an în urmă, a reunit, în sala "Henry Crown Symphony Hall" a Teatrului din Ierusalim, nume recunoscute ale muzicii din România, precum: Ionuţ Pascu, Andrei Manea, Ştefan Ignat, Madeleine Pascu, Alina Dragnea, Aida Pascu, Dalila Cernătescu, Bogdan Mihăilescu. Artiştii români au fost acompaniaţi de una dintre cele mai reprezentative orchestre din Israel - Jerusalem Symphony Orchestra.