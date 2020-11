Ministrul apărării a intrat în izolare după ce Șeful Statului Major al Apărării a fost testat pozitiv la COVID-19

16:10

Elena Chiriac, mezina emisiunii „Ferma. Orășeni vs. Săteni”, a reușit să impresioneze pe toată lumea după ce a câștigat nici mai mult nici mai puțin decât șase dueluri de la startul competiției, dând dovadă de […] The post Cea mai tânără concurentă de la “Ferma” a rămas fără sutien, iar camerele au înregistrat tot appeared first on Cancan.ro.