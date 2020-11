FOTO. Penalty controversat în CFR Cluj - AS Roma: „Total aiurea! Nici vorbă de așa ceva”

00:00

Meciul CFR Cluj - AS Roma 0-2 a fost comentat live pe GSP.ro de Ovidiu Ioanițoaia (director GSP), Marius Mărgărit (reporter special GSP) și Alin Buzărin (editorialist GSP). Mai jos puteți citi opiniile lor de dinaintea meciului, de la pauză și de la final.Final: CFR Cluj - AS Roma 0-2Alin Buzărin: „Baricada din primul act a mai ținut doar trei minute, pâna la devierea nefericită a lui Debeljuh in proprie poartă. ...