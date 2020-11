Parlamentare2020/Orban: Posibili parteneri pentru formarea majorităţii parlamentare sunt USR, PMP, UDMR

21:40

Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă arată cum dezvoltăm România în următorul exerciţiu financiar european pentru că este vorba de bani europeni, a declarat, joi, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu. "Astăzi Partidul Naţional Liberal, Guvernul Liberal, face din nou diferenţa. Şi spun acest lucru pentru că la începutul mandatului acestui guvern am promis transparenţă şi profesionalism şi ce altceva ar putea susţine această afirmaţie decât faptul că PNL a prezentat din timp, într-un mod transparent, planurile pentru viitorul României. Aş vrea să vă aduc aminte că în iulie am lansat Programul Reclădim România, de acolo a început totul. Acum câteva zile am lansat Programul de guvernare al României eliberate de PSD, cea de după 6 decembrie. Şi astăzi, consecvenţi cu principiile noastre prezentăm Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, program care arată cum dezvoltăm România în următorul exerciţiu financiar european pentru că este vorba de bani europeni. PNL este singurul partid care printr-un astfel de program, prin acest program pe care l-a prezentat foarte bine domnul Boloş, face o declaraţie publică fermă că drumul României este doar alături de Uniunea Europeană şi de aliaţii noştri Nord-Atlantici", a spus Florin Cîţu, la lansarea proiectului Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.El a menţionat că Programul prezentat joi face parte din programul Uniunii Europene de Redresare şi Rezilienţă, este o parte din acelaşi program, iar evenimentul este în acelaşi timp şi o lecţie pentru restul partidelor din România."Este momentul ca românii să spună stop promisiunilor mincinoase. În acelaşi timp, a sosit momentul ca toată clasa politică să înţeleagă că românii nu mai pot fi cumpăraţi cu promisiuni mincinoase. Dacă îmi permiteţi, vremea câinilor cu covrigi în coadă şi a râurilor de lapte şi miere care curg din robinetele PSD-iştilor a luat sfârşit. Mă uit azi la clasa politică şi în opinia mea Partidul Naţional Liberal este singurul care a înţeles acest mesaj, a înţeles acest lucru. Iar dovada este una singură şi evidentă pentru toată lumea. Suntem singurul partid care prezintă un astfel de program înaintea alegerilor. Am avut curajul să facem acest lucru. Acum câteva luni de zile i-am avertizat pe Ciolacu şi socialiştii lui că nu poate să facă un program de guvernare care să ignore Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Nu au înţeles nimic. Este clar pentru toată lumea că programul lor de guvernare nu duce România spre Uniunea Europeană. Noi respectăm poporul român şi în cel mai transparent mod îi punem în faţă ce propunem pentru ca mai târziu să judece ceea ce am făcut. România educată şi normală este o Românie care doar printr-o economie liberală poate duce la eradicarea sărăciei", a spus Florin Cîţu.Potrivit acestuia, Partidul Naţional Liberal a ales opţiunea "corectă şi singura opţiune", parteneriatul cu preşedintele României, Klaus Iohannis."Este singura garanţie în faţa românilor că tot ce am scris în programele prezentate până acum se va realiza. Şi astăzi le spun ferm tuturor românilor. Parteneriatul Partidului Naţional Liberal cu preşedintele României a adus românilor 80 de miliarde de euro. Este cea mai mare sumă obţinută de România până acum. Din aceşti 80 de miliarde de euro, 30,4 miliarde de euro vor fi alocaţi în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Iar tot acolo, pilonul III, pentru că văd mulţi foarte mulţi oameni de afaceri din România, pilonul III are alocaţi 5 miliarde de euro doar pentru acest domeniu. Ce altă declaraţie mai fermă şi opţiune mai asumată decât sloganul cu care am intrat în această campanie. Şi sunt sigur că îl ştiţi cu toţii: dezvoltăm România. Şi aceasta este promisiunea Partidului Naţional Liberal pentru români şi de aceea suntem astăzi aici. Şi acest lucru îl facem prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Acesta este promisunea Partidului Naţional Liberal pentru români. Şi aşa cum am promis din primul moment al acestei guvernări nu lăsăm pe nimeni în urmă. Este momentul şi a venit momentul ca românii să compare foarte serios toate ofertele politice pentru că acum îşi hotărăsc viitorul", a afirmat Florin Cîţu.El a menţionat că programul, precum celelalte pe care le-a prezentat până acum are la bază câteva principii liberale."Proprietatea privată este sacră. Acest principiu liberal a stat la baza tuturor programelor pe care le-am prezentat până acum. Bunăstarea României are în centru antreprenorul privat, un erou în contextul crizei de sănătate şi economice de astăzi. Cetăţeanul este egal cu statul. Din punct de vedere fiscal eu vă garantez că aşa o să fie. Economia liberală este bazată pe investiţii. Investiţii care sunt finanţate şi în anii următori vor fi finanţate din ce în ce mai mult din fonduri europene", a spus Florin Cîţu.Ministrul Finanţelor Publice a menţionat că execuţia la 10 luni arată că investiţiile au fost finanţate în număr record din fonduri europene."Nu în ultimul rând, independenţa financiară a României. Tocmai acest lucru, faptul că folosim mai mult fonduri europene arată clar că suntem conştienţi şi vrem o independenţă financiară a României. În final, sunt sigur că PNL va guverna după alegeri. Nu este niciun dubiu aici, iar parteneriatul cu preşedintele României reprezintă siguranţa că ce am promis în cele trei programe se va realiza: România liberală", mai declarat Florin Cîţu.Întrebat dacă are conturile pregătite pentru fondurile europene, ministrul Finanţelor a afirmat: "Conturile sunt pregătite. Să vină banii". AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu) Citește și: VIDEO Orban: Ne angajăm să folosim integral pachetul financiar european de care vom beneficia pentru dezvoltarea României VIDEO Iohannis: E important ca discuţiile pe marginea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă să depăşească paradigma populismului electoral VIDEO Nicuşor Dan: Planul Naţional de Rezilienţă - o uriaşă oportunitate pentru Bucureşti; investiţii în transport, sănătate, mediu VIDEO Vălean: Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pune bazele infrastructurii din România pentru următorii ani