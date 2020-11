Parlamentul European cere retragerea trupelor turce din Cipru

01:40

AS Roma, Arsenal, Leicester şi Hoffenheim şi-au asigurat calificarea în şaisprezecimile de finală ale Europa League la fotbal, în urma meciurilor de joi, din etapa a patra a grupelor.AS Roma a învins-o pe CFR Cluj cu 2-0 şi nu mai poate pierde unul din primele două locuri din Grupa A. Foto: (c) ROBERT GHEMENT/EPAArsenal a câştigat la scor de forfait în Norvegia, 3-0 cu Molde, şi are punctaj maxim. Foto: (c) Svein Ove Ekornesvœg/REUTERSLeicester a remizat in extremis la Braga, 3-3 cu echipa locală Sporting, după ce lusitanii au condus de trei ori. Vardy a marcat golul care a adus un punct ''vulpilor'' în minutele adiţionale (90+5). Foto: (c) Miguel Vidal/REUTERSHoffenheim, cu a patra victorie consecutivă, 2-0 în deplasare cu Slovan Liberec, este sigură de calificarea în faza următoare.Slavia Praga a dispus de Nice cu 3-1, în deplasare, meci în care mijlocaşul român Nicolae Stanciu a rămas pe banca de rezerve la cehi. Foto: (c) Eric Gaillard/REUTERSNici Ianis Hagi nu a jucat la Rangers, fiind rezervă în partida încheiată la egalitate, 2-2, cu Benfica, pe Ibrox Park. Scoţienii au condus cu 2-0, dar Benfica a egalat pe final, în decurs de doar câteva minute. Rangers a avut 3-1 la Lisabona, în tur, iar meciul s-a încheiat 3-3. Foto: (c) Russell Cheyne/REUTERSPSV a trecut cu 3-2 de PAOK Salonic, la Eindhoven, revenind după ce grecii au condus cu 2-0, primul gol fiind reuşit de Fernando Varela (ex-Steaua). Foto: (c) Piroschka Van De Wouw/REUTERSNapoli, care l-a omagiat pe Diego Maradona, idolul său dispărut, s-a impus cu 2-0 în faţa formaţiei croate Rijeka. Jucătorii echipei gazdă au apărut pe San Paolo cu tricouri cu numărul 10 şi cu numele lui Maradona. Foto: (c) Ciro De Luca/REUTERSAEK Atena, cu Ionuţ Nedelcearu integralist, a fost învinsă la scor de forfait acasă de Zaria Lugansk. Ucrainenii şi-au luat astfel revanşa după ce în tur au pierdut cu 1-4. Foto: (c) Alkis Konstantinidis/REUTERSLille a încheiat nedecis cu AC Milan, 1-1, portarul Ciprian Tătăruşanu fiind rezervă la oaspeţi. În tur, Lille a câştigat cu 3-0. Foto: (c) Pascal Rossignol/REUTERSSparta Praga, cu portarul român Florin Niţă titular, a dispus de Celtic cu 4-1, acelaşi scor cu care a învins-o şi la Glasgow. Lukas Julis a reuşit o dublă, după ce în tur a realizat un hat-trick. Foto: (c) David W Cerny/REUTERSFrancezul Abdellah Zoubir (ex-Petrolul Ploieşti) a marcat pentru Qarabag, învinsă de Sivasspor cu 3-2, într-un meci jucat la Istanbul. Foto: (c) Murad Sezer/REUTERSTottenham a surclasat campioana Bulgariei, Ludogoreţ Razgrad, cu 4-0. Cei trei români de la Ludogoreţ au fost titulari, Cosmin Moţi şi Dragoş Grigore au evoluat toate minutele în centrul, defensivei, iar atacantul Claudiu Keşeru a fost schimbat în min. 68, după ce a primit un cartonaş galben în min. 6. Foto: (c) Dylan Martinez/REUTERSRezultate:Grupa ACFR Cluj - AS Roma 0-2Au marcat: Gabriel Debeljuh (autogol) 49, Jordan Veretout 67 - penalty.ŢSKA-Sofia - Young Boys Berna 0-1A marcat: Jean Pierre Nsame 34.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 AS Roma 4 3 1 0 9-1 102 Young Boys 4 2 1 1 6-3 73 CFR Cluj 4 1 1 2 3-8 44 ŢSKA-Sofia 4 0 1 3 0-6 1Grupa BDundalk FC - Rapid Viena 1-3Au marcat: Chris Shields 62 - penalty, respectiv Christoph Knasmuellner 11, Ercan Kara 37, 58.Nathan Oduwa (Dundalk) a ratat un penalty în min. 50.Molde FK - Arsenal Londra 0-3Au marcat: Nicolas Pepe 50, Reiss Nelson 55, Folarin Balogun 83.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Arsenal 4 4 0 0 12-2 122 Rapid Viena 4 2 0 2 8-7 63 Molde 4 2 0 2 4-8 64 Dundalk 4 0 0 4 5-12 0Grupa COGC Nice - Slavia Praga 1-3Au marcat: Amine Gouiri 61, respectiv Ondrej Lingr 14, Peter Olayinka 64, Abdallah Sima 75.Cartonaş roşu: Hichem Boudaoui (Nice) 90.Bayer Leverkusen - Hapoel Beer Sheva 4-1Au marcat: Patrik Schick 29, Leon Bailey 48, Kerem Demirbay 77, Lucas Alario 80, respectiv Itamar Shviro 58.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 14-6 92 Slavia Praga 4 3 0 1 8-6 93 Hapoel Beer Sheva 4 1 0 3 6-10 34 Nice 4 1 0 3 6-12 3Grupa DStandard Liege - Lech Poznan 2-1Au marcat: Abdoul Fessal Tapsoba 63, Konstantinos Laifis 90+4, respectiv Mikael Ishak 61.Cartonaşe roşii: Obbi Oulare (Standard) 45, Djordje Crnomarkovic (Lech) 75.Glasgow Rangers - Benfica Lisabona 2-2Au marcat: Scott Arfield 7, Kemar Roofe 69, respectiv Goncalo Ramos 78, Pizzi 81.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Benfica 4 2 2 0 12-7 82 Rangers 4 2 2 0 8-5 83 Lech Poznan 4 1 0 3 6-8 34 Standard Liege 4 1 0 3 3-8 3Grupa EPSV Eindhoven - PAOK Salonic 3-2Au marcat: Cody Gakpo 20, Noni Madueke 51, Donyell Malen 53, respectiv Fernando Varela 4, Christos Tzolis 13.Granada - Omonia Nicosia 2-1Au marcat: Luis Suarez 8, Alberto Soro 73, respectiv Ernest Asante 60.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Granada 4 3 1 0 6-2 103 PSV Eindhoven 4 2 0 2 7-9 63 PAOK 4 1 2 1 7-5 54 Omonia Nicosia 4 0 1 3 3-7 1Grupa FSSC Napoli - NK Rijeka 2-0Au marcat: Armando Anastasio (autogol) 41, Hirving Lozano 75.AZ Alkmaar - Real Sociedad 0-0Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 SSC Napoli 4 3 0 1 5-2 92 AZ Alkmaar 4 2 1 1 5-2 73 Real Sociedad 4 2 1 1 2-1 74 Rijeka 4 0 0 4 2-9 0Grupa GAEK Atena - Zaria Lugansk 0-3Au marcat: Artem Gromov 61, Vladislav Kabaev 76, Vladlen Iurcenko 86 - penalty.Cartonaş roşu: Evgheni Şahov (AEK) 49.SC Braga - Leicester City 3-3Au marcat: Al Musrati 4, Paulinho 24, Fransergio 90+1, respectiv Harvey Barnes 9, Luke Thomas 79, Jamie Vardy 90+5.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Leicester City 4 3 1 0 12-4 102 SC Braga 4 2 1 1 8-8 73 AEK Atena 4 1 0 3 5-9 34 Zaria 4 1 0 3 5-9 3Grupa HOSC Lille - AC Milan 1-1Au marcat: Jonathan Bamba 65, respectiv Samuel Castillejo 46.Sparta Praga - Celtic Glasgow 4-1Au marcat: David Hancko 27, Lukas Julis 38, 80, Srdjan Plavsic 90+4, respectiv Odsonne Edouard 15.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Lille 4 2 2 0 10-4 82 AC Milan 4 2 1 1 7-5 73 Sparta Praga 4 2 0 2 9-9 64 Celtic 4 0 1 3 5-13 1Grupa IMaccabi Tel Aviv - Villarreal 1-1Au marcat: Aleksandar Pesic 47, respectiv Alejandro Baena 45.Cartonaş roşu: Enric Saborit (Maccabi) 89.Qarabag FK - Sivasspor 2-3Au marcat: Abdellah Zoubir 8, Uros Matic 51, respectiv Arouna Kone 40 - penalty, 79, Olarenwaju Kayode 58,Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Villarreal 4 3 1 0 13-5 102 Maccabi Tel Aviv 4 2 1 1 4-6 73 Sivasspor 4 2 0 2 9-9 64 Qarabag FK 4 0 0 4 3-9 0Grupa JTottenham Hotspur - Ludogoreţ Razgrad 4-0Au marcat: Carlos Vinicius 16, 34, Harry Winks 63, Lucas Moura 73LASK Linz - Royal Antwerp 0-2Au marcat: Lior Refaelov53, Pieter Gerkens 83.Cartonaş roşu: Gernot Trauner (LASK) 50.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Tottenham Hotspur 4 3 0 1 10-2 92 Royal Antwerp 4 3 0 1 5-2 93 LASK 4 2 0 2 5-8 64 Ludogoreţ Razgrad 4 0 0 4 5-13 0Grupa KWolfsberger AC - Dinamo Zagreb 0-3Au marcat: Lovro Majer 60, Bruno Petkovic 75, Luka Ivanusec 90+1.ŢSKA Moscova - Feyenoord Rotterdam 0-0Cartonaş roşu: Nicolai Joergensen (Feyenoord) 48.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Dinamo Zagreb 4 2 2 0 4-0 82 Feyenoord 4 1 2 1 4-5 53 Wolfsberger AC 4 1 1 2 5-5 44 ŢSKA Moscova 4 0 3 1 2-4 3Grupa LKAA Gent - Steaua Roşie Belgrad 0-2Au marcat: Njegos Petrovic 2, Nemanja Milunovic 58.Slovan Liberec - Hoffenheim 0-2Au marcat: Christoph Baumgartner 77, Andrej Kramaric 89 - penalty.Clasament:loc echipa M V E Î GM-GP P1 Hoffenheim 4 4 0 0 13-1 122 Steaua Roşie 4 3 0 1 9-4 93 Slovan Liberec 4 1 0 3 2-12 34 Gent 4 0 0 4 2-9 0Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncteAGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Preda)