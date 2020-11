CUPA ROMÂNIEI. Progresul Spartac - Craiova, liveTEXT de la 20:45 » Corneliu Papură vrea prima victorie din noul mandat

00:20

AS Roma a învins-o pe CFR Cluj în Gruia, scor 2-0. Mario Camora și Alex Chipciu au oferit declarații la finalul partidei.Ce șanse de calificare mai are CFR Cluj? GSP are calculele!Citește AICI cronica partidei CFR Cluj - AS Roma 0-2„În prima repriză Roma a avut mai multă posesie, dar ocazii nu. Cea mai clară situație am avut-o noi, capul lui Debeljuh. A fost un autogol și un penalty inventat, din ce am văzut eu pe teren. ...