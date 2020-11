Aflat în arest preventiv, Alex Bodi a răbufnit la adresa lui Cengiz Şıklaroğlu: “Ne-a subestimat! Un mafiot nu se autointitulează”

13:20

Ioana Cosma a făcut dezvălurile despre cariera de reporter de sport pe care o practică de 26 de ani. A povestit și cum a fost trimisă la cratiță, a răspuns la întrebările cheie ale lui […] The post Ioana Cosma și Adela Popescu, miuță chiar în platoul Pro TV! Cove a rămas mască, dar și-a luat apoi revanșa appeared first on Cancan.ro.