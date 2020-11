Trafic restricţionat în Bucureşti pentru Ziua Naţională

19:10

Reprezentanţii Help Net precizează, vineri, că reţeaua de farmacii nu a primit amenzi pentru comercializarea de măşti neconforme şi nici nu i-au fost retrase măşti de la comercializare.Potrivit unui raport al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), obţinut de AGERPRES, în perioada 23 octombrie - 23 noiembrie 2020, ANPC, prin organele sale teritoriale a desfăşurat controale pentru verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea măştilor. În urma acţiunii tematice au fost verificate 35,18 milioane de măşti în valoare 19,76 milioane de lei, din care 32,99 milioane de măşti în valoare de 19,45 milioane lei nu se încadrau în prevederile legale în vigoare.În ceea ce priveşte reţeaua de farmacii Help Net, în urma controalelor s-a constatat existenţa unor "informaţii incomplete la măştile de protecţie KN95 pentru copii şi adulţi respectiv lipsă lot, mărime, marcaj CE, riscul împotriva căreia sunt destinate să protejeze (SC Help Net Farma SRL judeţul Bistriţa-Năsăud)".La SC Help Net Farma SA filiala Sebeş (judeţul Alba), comisarii ANPC, au constatat "elemente care pot induce în eroare cu privire la legalitatea produsului: în declaraţia de conformitate era înscris că produsul mască era dispozitiv medical, iar raportul de testare era emis pentru un echipament individual de protecţie care se supune la alt cadru legal ( )""În exercitarea dreptului la replică, Help Net menţionează că, încă de la începutul pandemiei, nu a primit amenzi pentru comercializarea de măşti neconforme şi nici nu i-au fost retrase măşti de la comercializare. În situaţiile punctuale semnalate în articol menţionăm că au fost remediate deficienţele constatate pentru a asigura informarea completă a pacientului. Conform politicilor de calitate şi siguranţă ale Help Net, niciun produs nu ajunge pe rafturile farmaciilor noastre înainte de certificarea şi supervizarea acestuia de către departamentele proprii de reglementare şi calitate. Help Net poate dovedi această stare de fapt în orice moment, nu numai pentru perioada menţionată în articol", susţin reprezentanţii reţelei de farmacii.Potrivit sursei citate, Help Net a colaborat în toată această perioadă cu ANPC şi alte autorităţi de reglementare, punând la dispoziţie toate informaţiile legate de o eventuală comercializare a măştilor neconforme, aşa cum au fost anunţate şi comunicate de Comisia Europeană, dar şi de autorităţile naţionale, inclusiv Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România."Aşa cum am confirmat şi la momentul analizelor, reconfirmăm faptul că niciuna dintre aceste măşti nu se află în depozitele Help Net sau pe rafturile farmaciilor, la comercializare. În sprijinul acestei realităţi şi poziţii Help Net, pentru pacienţi şi publicul larg, în farmacii dar şi pe site-ul helpnet.ro este disponibilă documentaţia de conformitate a măştilor comercializate în Help Net (tip mască şi documentele de certificare şi conformitate). Pentru noi, sănătatea şi siguranţa pacienţilor noştri definesc modul în care ne conducem business-ul, iar Help Net a câştigat respectul pacienţilor săi, în cei 22 de ani de activitate, tocmai prin gestionarea transparentă a activităţii sale", se mai spune în document. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)