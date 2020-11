Mărturii incredibile despre Diego Maradona: „A murit sărac… I-au furat tot”

16:10

Milionarul turc, Cengiz Şıklaroğlu, îl ia peste picior pe Alex Bodi. Ex-ul Otiliei Bilionera și al Ioanei Filimon a publicat, pe contul său de Instagram, un video cu subînțeles. Cengiz Şıklaroğlu i-a transmis un mesaj […] The post Milionarul turc, Cengiz Şıklaroğlu, îl ia peste picior pe Alex Bodi. Ce video a publicat ex-ul Otiliei Bilionera și al Ioanei Filimon appeared first on Cancan.ro.