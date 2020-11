Honduras: Un fost preşedinte, arestat pe aeroport pentru că ar fi încercat să iasă din ţară cu 18.000 de dolari nedeclaraţi

09:50

China a lansat vineri primul său reactor nuclear produs local, Hualong One, o etapă semnificativă în dorinţa sa de a obţine independenţa faţă de tehnologia occidentală, relatează AFP.Reactorul, care a fost conectat vineri la reţeaua electrică naţională, poate produce circa 10 miliarde de KWh de electricitate în fiecare an şi să reducă cu 8,16 milioane de tone emisiile de carbon, potrivit Corporaţiei naţionale chineze din domeniul nuclear (CNNC). Foto: (c) Hu Jie/Xinhua China sparge astfel "monopolul tehnologiei străine în domeniul nuclear", şi-a exprimat satisfacţia CNNC într-un comunicat.Centralele nucleare chineze nu au furnizat decât 5% din necesarul de electricitate al ţării în 2019, potrivit Administraţiei naţionale a energiei, dar această proporţie ar urma să crească în contextul obiectivului declarat al Chinei de a fi neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon până în 2060.Reducerea dependenţei de tehnologia occidentală în sectoarele strategice, precum cel nuclear, este un obiectiv central al strategiei chineze definite în planul "Made in China 2025". Foto: (c) Zhang Tao/Xinhua Miliarde de dolari reprezentând ajutoare publice au fost vărsate companiilor chineze pentru a atinge acest obiectiv, o politică care îi irită pe partenerii comerciali ai Chinei şi a declanşat un război comercial cu SUA.Lucrările pentru construirea Hualong One au început în 2015 şi alte şase reactoare sunt în prezent în construcţie, în China şi în străinătate, a precizat CNNC. Foto: (c) Guo Donghai/Xinhua China dispune de 47 de centrale nucleare de o capacitate totală de 48,75 milioane de kilowaţi, aflându-se pe locul al treilea într-un clasament mondial, după SUA şi Franţa.AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Anda Badea)