Viviana Sposub a ajuns la rubrica ”Vremea”, de la Pro TV: ”Să vă spun cum e în această dimineață!” + Dezvăluri despre George Burcea

20:10

Scandalul poveştii de amor dintre o asistentă medicală şi un medic de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu s-a sfârșit fără urmări, după ce o comisie de disciplină a strâns, timp de două săptămâni, probe […] The post Scandalul „amor în secția de la ATI” s-a terminat. Ce decizie a luat comisia de disciplină appeared first on Cancan.ro.