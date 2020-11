Catinca Roman, confesiuni dure despre Petre Roman: „Pe Oana o mai atingea, la mine n-a avut curaj”

12:30

Originară din comuna Brusturoasa, județul Bacău, Dorina Burlacu a ajuns în Italia în 1993. S-a stabilit la Reggio Emilia, unde i-a uimit italieni cu măiestria și excelența ei în bucătărie. Dorina este chef bucătar, profesor […] The post Cum a ajuns Dorina din Bacău să fie un chef celebru în Italia și profesor la Academia din Bologna appeared first on Cancan.ro.