VIDEO Iaşi: Acord de asociere între autorităţile locale şi Ministerul Sănătăţii pentru realizarea unui Institut regional de Boli Cardiovasculare

15:40

Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, că gazul metan trebuie să ajungă în cât mai multe din casele românilor şi să conducă astfel la o creştere a calităţii vieţii acestora, în acest sens Guvernul alocând peste un miliard de euro pentru înfiinţarea de reţele de distribuţie a gazelor în localităţile care nu beneficiază încă de aceste facilităţi. Prezent în localitatea Jupa, din judeţul Caraş-Severin, cu prilejul finalizării lucrărilor la faza I a gazoductului BRUA, Orban a menţionat că vor fi susţinute şi acele proiecte prin care se valorifică, în mod superior, gazul metan, prin sisteme de cogenerare a energiei electrice şi termice."Gazul românesc trebuie să ajungă în casele românilor şi trebuie să crească calitatea vieţii pentru fiecare dintre români. Noi garantăm lucrul acesta pentru că, în afară de investiţiile Transgaz, deja am alocat peste un miliard de euro - 234 de milioane de euro din actualul exerciţiu financiar şi 800 de milioane de euro din viitorul exerciţiu financiar - pentru înfiinţarea de distribuţii de gaz în localităţile care nu beneficiază de conectarea la reţeaua de gaz. De asemenea, susţinem, atât din fonduri europene, cât şi din fonduri de modernizare, investiţii extrem de importante, de utilizare a gazului natural în producerea în sistem de cogenerare, cu randamente de peste 95%, de energie electrică şi de energie termică", a spus premierul.El a arătat că sistemul de termoficare din România are nevoie de investiţii masive pentru a reduce pierderile, în contextul în care acest sector a "suferit enorm" în ultimii 20 de ani."Se ştie că sistemul de termie din România a suferit enorm în ultimii douăzeci şi ceva de ani, că are nevoie de investiţii masive, că trebuie să introducem randamente foarte mari, trebuie să aducem eficienţă, trebuie să reducem pierderile, atât pierderile pe reţele, cât şi pierderile din clădiri. De asemenea, avem finanţări extrem de importante, inclusiv pentru izolarea termică a clădirilor", a precizat Orban.Totodată, şeful Guvernului a menţionat că vor fi încurajate şi proiectele de petrochimie prin care gazul metan va fi valorificat în mod superior. "Închei prin a spune că vom căuta să susţinem acele proiecte care valorifică această resursă pe care o avem, gazul natural, într-un mod superior. Să nu uităm că am avut o industrie petrochimică dezvoltată şi care poate să fie reclădită bizuindu-ne pe această resursă importantă", a punctat premierul.Preşedintele României, Klaus Iohannis, şi primul ministru Ludovic Orban au participat sâmbătă, în localitatea Jupa, din judeţul Caraş - Severin, la finalizarea lucrărilor gazoductului BRUA, o investiţie în valoare de 423 de milioane de euro care permite diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze a României.Proiectul BRUA are drept obiectiv asigurarea accesului la noi surse de gaze, precum şi facilitarea transportului de gaz caspic către pieţele din Europa Centrală şi de Est.Faza I asigură capacităţi de transport bidirecţional de 1,5 miliarde metri cubi pe an în sau din direcţia Bulgaria şi 4,4 miliarde metri cubi pe an în sau din direcţia Ungaria.Proiectul a fost declarat de Comisia Europeană ca fiind de importanţă strategică. AGERPRES / ( A, AS - autor: Sorin Blada, editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea)