Baschet feminin: Sepsi SIC Sfantu Gheorghe şi Universitatea Cluj-Napoca, victorii categorice în Liga Naţională

21:30

Poliţia franceză a tras cu gaze lacrimogene în timpul marşului de protest organizat sâmbătă la Paris faţă de un proiect de lege privind "securitatea globală", după ce protestatari au lansat artificii asupra efectivelor poliţiei, au ridicat baricade şi au aruncat cu pietre, informează Reuters şi AFP.Mii de persoane s-au adunat sâmbătă în mai multe oraşe ale Franţei pentru a denunţa un proiect de lege denunţat de organizatorii protestelor ca aducând atingere libertăţii de expresie şi statului de drept, într-o ţară zguduită de joi de un nou caz de violenţă poliţistă care pune guvernul francez sub presiune. French security forces fired tear gas at a protest march against police violence in Paris after protesters launched flares at their lines, put up barricades and threw stones pic.twitter.com/YrtIyIF79L— TRT World (@trtworld) November 28, 2020 Proiectului de lege "Securitatea globală", aflat în discuţie în parlamentul Franţei, şi în special articolul său 24, care ar urma să penalizeze distribuirea "rău intenţionată" a fotografiilor cu agenţi de poliţie în timpul manifestaţiilor, a suscitat indignarea militanţilor pentru libertăţile civile şi a organizaţiilor profesionale ale jurnaliştilor. În oraşul Lille, între 1.000 şi 1.500 de persoane, în frunte cu primăriţa Martine Aubry, s-au reunit sub sloganul "Libertate, egalitate, filmaţi".La Montpellier, între 4.000 şi 5.000 de manifestanţi scandau lozinci împotriva violenţelor poliţiei şi "derivei autoritare" a statului. Foto: (c) CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA Două cazuri de violenţe poliţiste care au avut loc săptămâna aceasta în Franţa şi au fost dezvăluite prin înregistrări video fac ca proiectul de lege să fie dificil de trecut prin parlament.Luni, în timpul unei operaţiuni a organizaţiilor pro-migranţi, poliţia i-a evacuat brutal pe cei instalaţi într-o piaţă din centrul Parisului, printre care erau jurnalişti şi reprezentanţi ai municipalităţii.Însă punctul culminant a fost înregistrat joi, după publicarea de imagini de pe camere de supraveghere în care se putea vedea cum trei poliţişti băteau o persoană de culoare, producător muzical. Presa, reţelele sociale şi mai multe vedete din lumea sportului au denunţat violenţele poliţiei.AGERPRES/(AS - editor: Adriana Matcovschi, editori online: Anda Badea, Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Coronavirus/Germania: Demonstraţie împotriva restricţiilor, organizată într-un oraş de la frontiera germano-poloneză * VIDEO Confruntări şi incendieri în timpul protestelor din Franţa împotriva unei legi asupra securităţii * Coronavirus: Peste 60 de persoane au fost arestate de poliţia londoneză în timpul unui protest împotriva restricţiilor