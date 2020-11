Klaus Iohannis: Vaccinarea în masă anti-COVID a populației se va produce, probabil, în primăvară

12:30

La aproape un an după ce medicii au identificat primele cazuri de coronavirus, în orașul Wuhan, China pare să deruleze o campanie prin care pune sub semnul întrebării originea pandemiei de Covid, relatează ziarul britanic The Guardian. Mass-media chineze de stat au relatat masiv despre coronavirusul descoperit pe ambalajele importurilor de alimente congelate, cu toate […]