GCS: 1.250 de pacienţi cu COVID-19 la ATI; persoane internate - 13.200

11:10

UPDATE ORA 10.31 Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a prelungit, până la ora 14:00, atenţionările Cod galben de ceaţă densă şi vizibilitate redusă, valabile în 10 de judeţe.Astfel, în judeţele Olt, Dolj, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Neamţ, Constanţa şi Tulcea se va semnala ceaţă, care determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM. ORA 08.54 Cod galben de ceaţă în 16 judeţe, până la ora 10:00 Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică dimineaţa mai multe atenţionări Cod galben de ceaţă densă şi vizibilitate redusă, valabile în 16 de judeţe.Astfel, până la ora 10:00, în judeţele Olt, Dolj, Galaţi, Vrancea, Constanţa şi Tulcea se va semnala ceaţă, care determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.Fenomene similare vor fi şi în judeţele Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, precum şi în zonele joase ale judeţelor Argeş, Buzău, Prahova şi Dâmboviţa. În unele zone, izolat şi trecător, va fi burniţă sau ploaie slabă sau burniţă care va depune polei.Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Dicu, editor online: Anda Badea) * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.