Delia, capul răutăților! A organizat mega-petrecere ilegală la terasă! A intervenit Poliția VIDEO

23:00

Liana, mama lui Livian și femeia care a stat alături de Nelson Mondialu, a decis să îl părăsească pe acesta, satulă să fie criticată în fiecare zi. Ea a părăsit locuința conjugală de aproximativ o […] The post Nelson Mondialu este din nou singur. Cum trebuie să arate viitoare sa iubită: „Dacă ai și tu o vârstă decentă și…” appeared first on Cancan.ro.