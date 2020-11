Prahova: Scandal la SJU, provocat de rudele unui pacient; o ambulanţă a fost avariată de o piatră aruncată

22:50

Un eveniment privat la care participau 26 de persoane într-un restaurant a fost oprit de către poliţişti care au aplicat amenzi în valoare totală de 13.000 de lei, a informat Poliţia Capitalei.Secţia 16 Poliţie a fost sesizată duminică, în jurul orei 19,00, prin sistemul 112 cu privire la faptul că la o adresă din zona de competenţă, un restaurant, are loc un eveniment la care participă mai multe persoane. La fata locului, poliţiştii l-au identificat pe proprietarul localului, care a declarat că in incinta societăţii comerciale are loc un eveniment privat.Poliţiştii au identificat 26 de persoane, toate fiind sancţionate contravenţional, conform Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu suma totală de 13.000 lei, evenimentul în cauză fiind oprit.Proprietarul localului a fost condus la sediul subunităţii de poliţie, pentru audieri, în cauză fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor. AGERPRES/(AS, editor: Karina Olteanu, editor online: Alexandru Cojocaru)