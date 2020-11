A dat de pământ cu influencerele, dar e abia începutul! Anunțul făcut de Oana Zăvoranu: ”O să fie show!”

14:50

Emily Burghelea a făcut pasul cel mare! Cel puțin asta se deduce din story-urile pe care fosta asistentă de la Acces Direct le-a postat duminică. La un moment dat, ea îl întreabă pe iubitul ei […] The post Emily Burghelea s-a măritat! ”Ești pregătit?” Primele imagini cu cei doi la costum și rochie de mireasă appeared first on Cancan.ro.