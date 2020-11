IPS Teodosie, declarații șocante: ”Cine vine la sărbătoare, dacă acolo este momentul să plece din viața aceasta, pleacă la Dumnezeu”

07:10

Oana Zăvoranu a pornit un devastator război contra fetelor de oraș care-și spun influencere. Iubita lui Alex Ashraf, care le-a făcut terci pe Oana Roman sau Adelina Pestriți, anunță ca va fi mare show televizat, […] The post A dat de pământ cu influencerele, dar e abia începutul! Anunțul făcut de Oana Zăvoranu: ”O să fie show!” appeared first on Cancan.ro.