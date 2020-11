Șocant! Un bărbat a încercat să își ucidă soția pentru că a adus pe lume o fetiță. De ce a recurs la acest gest

10:20

Ziua de 30 noiembrie are o semnificație aparte pentru poporul român. Sfântul Apostol Andrei este cunoscut drept „apostolul românilor“ , iar peste 600.000 de români îi poartă numele. Totodată, ziua în care se sărbătorește […] The post Tradițiile și obiceiurile pe care trebuie să le respecți de Sfântul Andrei appeared first on Cancan.ro.