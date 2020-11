Iohannis, despre alegerile locale: Nimeni nu s-a infectat că s-a dus la vot. S-au infectat pentru că nu au respectat normele de siguranţă

14:15

Ca în fiecare an, Ziua Naţională a României este un moment special în Fierbinţi. Tradiţia locului spune că e ziua în care Vasile, primarul, are o ocazie fabuloasă de a mai fura nişte bani din fondurile publice. Dacă va reuşi şi în acest an să-şi pună în aplicare planul, vedem astăzi, de la ora 20:30, într-un episod special "Las Fierbinţi".