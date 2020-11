Bancul zilei | De ce nu răspunzi la telefonul ăla, iubire? Ești cu vreuna?

12:40

Milioane de români se întreabă, în această perioadă de grea încercare, ce măști sanitare să aleagă de pe raft atunci când merg la cumpărături, după ce autoritățile au anunțat că pe piață există mai multe […] The post Cum diferențiem în supermaket o mască neconformă de una conformă. Explicațiile unui reprezentant ANPC appeared first on Cancan.ro.