Daria Radionova este îngrijorată pentru Alex Bodi. Ce se întâmplă cu afaceristul în spatele gratiilor

14:00

Spitalul de Urgență Slobozia este, în prezent, unul dintre cele mai afectate unități medicale din România de noul coronavirus. În jur de 100 din cei 800 de angajați au fost confirmați pozitiv la testul pentru […] The post Focar de coronavirus la Spitalul de Urgență Slobozia. 100 din cei 800 de angajați au COVID-19 appeared first on Cancan.ro.