Fotbal: Eden Hazard (Real Madrid), indisponibil cel puţin trei săptămâni

Căpitanul echipei naţionale de handbal feminin, Cristina Neagu, consideră că România se prezintă la Campionatul European cu un lot lipsit de experienţă şi că desfăşurarea competiţiei în condiţii de pandemie va face ca performanţa sportivă să treacă pe locul doi."Pierderea Crinei Pintea este una imensă în condiţiile actuale, este o componentă de bază a echipei naţionale şi pe lângă golurile pe care le marchează va fi foarte greu să suplinim lipsa ei pe fază de apărare. E clar că avem o echipă destul de neexperimentată la acest Campionat European, nu trebuie să ne ascundem după deget. Cel puţin centrul apărării la acest Campionat European va fi format din nişte jucătoare care au jucat puţin sau deloc pe poziţia aceea. Va fi greu, dar mergem la drum cu ce avem, vom încerca să ne încurajăm una pe cealaltă şi să formăm un grup cât mai unit pentru a suplini absenţele şi carenţele pe care le avem în acest moment. E clar că în condiţiile actuale cumva performanţa sportivă pică pe locul doi, pentru că şi noi, jucătoarele şi staff-ul, toată lumea, este îngrijorată de acest virus. Încercăm să stăm cât mai feriţi, ăsta e clar un lucru care o să conteze foarte mult, pentru că în momentul în care într-o echipă o să apară mai multe cazuri de COVID şi nu poate alinia cea mai bună formulă, aşa cum nici noi nu o putem face, acea echipă va avea probleme", a declarat Neagu înaintea plecării în Danemarca.Ea spune însă că jucătoarele mai puţin experimentate trebuie susţinute moral: "Important este că jucătoarele care mergem acolo suntem sănătoase, nu este atât de uşor să ajungi la un turneu final şi ca echipa şi individual, şi fiecare jucătoare trebuie să profite de şansa pe care o are, aceea de a fi la echipa naţională şi de a demonstra că merită să fie aici. Nu doar prin lipsa unor jucătoare, ci pentru că îşi merită locul la echipa naţională şi cred că asta este cel mai important până la urmă. Trebuie să le încurajăm pe cele care sunt aici, pentru că acestea sunt cele cu care pornim la luptă. Sigur, sunt anumite absenţe ale unor jucătoare importante, însă trebuie să credem sută la sută în cele pe care le avem în echipa actuală".În ceea ce o priveşte, Cristina Neagu afirmă că nu are un obiectiv personal la acest turneu final având în vedere că a trecut printr-o perioadă grea după contractarea virusului SARS-CoV-2."Eu nu am un obiectiv personal la acest Campionat European, şi pentru mine a fost o perioadă grea de când am contractat acest virus. Au urmat două luni foarte grele în care am forţat să revin, m-am accidentat, tot felul de probleme musculare, apoi la genunchi, am avut foarte puţine antrenamente înainte să vin la echipa naţională, deci este o perioadă grea şi pentru mine. O să încerc să dau tot ce am mai bun ca de fiecare dată, însă nu mi-am propus un obiectiv personal. Şi oricum nu trebuie să primeze înaintea obiectivelor echipei, de a avea cât mai multe victorii", a mai spus Neagu.Faptul că România nu a mai susţinut niciun meci oficial de foarte multă vreme constituie un handicap, crede Neagu: "Este o situaţie grea faptul că nu am jucat niciun meci oficial de un an de zile. Sunt fete care au debutat anul trecut la Campionatul Mondial şi care practic de atunci nu au mai jucat un meci pentru naţionala României şi debutează acum la un Campionat European, pe lângă cele care debutează la un turneu final. Cred că ăsta este un handicap foarte mare cu care pornim la drum, sper din tot sufletul să putem să îl suplinim cumva printr-o dorinţă mai mare, printr-o energie mai mare, printr-o unitate de grup, mai ales în primele meciuri, şi să intrăm într-o formă cât mai bună cât mai repede pe parcursul turneului. Cred că nu se poate compara Campionatul Mondial cu Campionatul European, toată lumea ştie că Europeanul este mult mai greu. Noi venim de pe locul patru de acum doi ani, nu cred că avem de luat o revanşă, mai ales că nu întâlnim aceleaşi echipe. Important este pentru noi să ne gândim strict la acest turneu, să facem meciuri cât mai bune şi să avem cât mai multe victorii".Referitor la favoritele turneului, Neagu a spus că echipele care nu vor avea cazuri de coronavirus vor fi avantajate."Sigur că echipele care nu vor avea probleme cu coronavirusul şi vor putea alinia cea mai bună formaţie şi vor fi într-o formă bună, se ştiu deja dacă vorbim despre Norvegia, Rusia, Franţa, poate şi Danemarca, jucând acasă, Spania, Olanda, sunt echipe care se bat la primele locuri. Însă în condiţiile actuale se pare că acest coronavirus este un adversar chiar mai puternic decât cel obişnuit la handbal", a completat aceasta.Jucătoarea română consideră că această ediţie a Campionatului European va fi una ciudată, având în vedere că suporterii nu vor putea fi aproape de echipe: "Mă gândeam zilele astea că la toate turneele finale aveam aproape suporterii noştri. De data aceasta nu le este permis să fie în sală, în situaţia actuală foarte grea. Ne vor susţine din faţa televizoarelor şi sunt sigură că vor fi alături de noi, chiar dacă nu fizic, vor fi cu sufletul şi ne vor încuraja de acasă. Eu îmi doresc din tot sufletul să le putem oferi nişte victorii frumoase. E o perioadă ciudată pentru tot toată lumea, să mergi la un turneu final şi să nu poţi să ieşi din hotel, să mergi doar de la hotel la sală şi înapoi. Nu este o situaţie plăcută însă personal sunt recunoscătoare pentru faptul că putem juca handbal. Cred că Danemarca face o treabă extraordinară prin faptul că ţine acest turneu final de una singură. Prin asta arătăm că handbalul trăieşte, că există în continuare şi că în condiţiile actuale să jucăm un turneu de asemenea anvergură mi se pare fantastic. Vom face tot ce este necesar ca să ne protejăm, nu vom ieşi prea mult din hotel însă vom avea mai mult timp pentru să ne concentrăm la meciuri şi nu cred că poate scădea motivaţia prin asta".Federaţia Română de Handbal a anunţat luni componenţa echipei naţionale feminine pentru Campionatul European - EHF EURO 2020 (3-20 decembrie), din Danemarca, însă în lot nu se află şi pivotul Crina Pintea, testat pozitiv la noul coronavirus.Componenţa echipei României:portari: Denisa Dedu (CSM Bucureşti), Yuliya Dumanska (Podravka Koprivnica), Ana-Maria Măzăreanu (CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud);extreme dreapta: Laura Moisă (CSM Bucureşti), Sonia Seraficeanu (CS Minaur Baia Mare);extreme stânga: Nicoleta Dincă (CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud), Ana Maria Iuganu (SCM Gloria Buzău), Alexandra Dindiligan (HC Zalău);centri: Eliza Buceschi (CS Rapid Bucureşti), Cristina Laslo (CS Minaur Baia Mare), Ana-Maria Ţicu (SCM Craiova), Andreea Popa (CS Minaur Baia Mare);interi dreapta: Laura Popa (CS Rapid Bucureşti), Ana-Maria Savu (SCM Craiova);interi stânga: Cristina Neagu (CSM Bucureşti), Anca Polocoşer (CS Minaur Baia Mare);pivoţi: Lorena Ostase (CSM Slatina), Alexandra Subţirică-Iovanescu (SCM Gloria Buzău)Staff: Bogdan Burcea - antrenor principal, Robert Licu - antrenor secund, Jaume Fort Mauri - antrenor cu portarii, Ştefan Ciuntu - preparator fizic, Ioan Radu Cheregi - analist de performanţă, Florin Ciocoiu - medic, , Valentin Cucu - kinetoterapeut, Lavinia Vlangar - kinetoterapeut, Nicoleta Alexandrescu - Team manager, Doru Costică - Media Manager.România va juca primul meci pe 3 decembrie, contra Germaniei, la Kolding, pe 5 decembrie va avea loc meciul cu Polonia, iar pe 7 decembrie cel cu Norvegia.AGERPRES (V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)