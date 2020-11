Un sat din Italia scoate la vânzare case în valoare de 1 euro. Ce reguli trebuie să respecte cumpărătorii

16:10

Un român care lucrează la o asociație din Germania vorbește despre problemele muncitorilor sezonieri: „În criza asta am avut ocazia să arătăm realitatea de sub preșul bunăstării”. Marius Hanganu are 36 de ani, trăiește în Nürnberg și este consilier la Faire Mobilität, o organizație germană care se ocupă de drepturile muncitorilor din Europa Centrală și […]