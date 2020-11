Cunoscutul milionar și fosta lui soție se “războiesc” în continuare pentru domiciliul copiilor. Ce câștigase, inițial, tatăl micuților

16:50

După ce i-a murit fetița la doar 12 ani rupusă de o tumoare la cap și soția la părăsit, Mihai Onilă (49 de ani), solistul trupei AXXA, și-a găsit alinare în brațele Laurei, femeia care […] The post Mihai Onilă și-a refăcut viața. Cine este femeia care l-a cucerit după ce fiica sa a murit. FOTO appeared first on Cancan.ro.