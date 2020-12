Canalul Mânecii: Numeroase încercări de traversare, 121 de migranţi salvaţi

20:20

Copreşedintele USR PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu, spune despre participarea premierului Ludovic Orban la conferinţa de presă de la Institutul Cantacuzino, că obiectivul celor aflaţi la guvernare este de a tăia zilnic câte o panglică, iar când nu mai are panglici de tăiat, şeful Guvernului se duce să lanseze un supliment alimentar."În orice campanie electorală obiectivul celor aflaţi la guvernare pare că este unul simplu: zilnic să taie câte o panglică. Zilnic trebuie să vină cu ceva, o realizare a partidului, oricât de mică, oricât de ridicolă, astfel încât poporul să vadă 'ei chiar muncesc, nu stau degeaba'. Şi când nu mai are panglici de tăiat, premierul României organizează o conferinţă de presă la Institutul Cantacuzino, militarizat de PSD în 2017", scrie Voiculescu, fost ministru al Sănătăţii în guvernul Cioloş, pe pagina sa de Facebook.Conform acestuia, imunomodulatorul OROSTIM-HV care este lansat luni, la Institutul Cantacuzino, este un supliment alimentar."Ce nu va spune premierul este că la 3 ani de la militarizare, după milioane de euro investite fără niciun plan şi nicio direcţie, Institulul nu a produs nimic altceva decât o gaură şi mai mare în buget şi multe pensii speciale. Este sezonul panglicilor şi premierul se duce să lanseze un... supliment alimentar, adică un produs care nu are nevoie nici măcar de autorizaţie de punere pe piaţă - un fel de extras de măceşe care se va putea vinde şi la Plafar. Atât s-a putut. PS ah, era să uit: una dintre realizările conducerii militare este că a pus sârmă ghimpată la garduri", menţionează reprezentantul USR PLUS.Voiculescu adaugă că, după ce au luat Institutul Cantacuzino de la Ministerul Sănătăţii, unde el îl adusese înapoi în 2016, "nimic notabil nu s-a întâmplat"."Activitatea laboratoarelor este acum neglijabilă, deşi în spitale ar fi atât de mare nevoie! Cât despre activitatea de cercetare...", mai arată fostul ministrul al Sănătăţii. AGERPRES / (AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Andreea Preda)