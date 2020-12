Ionel Dănciulescu a răbufnit în direct: „Toți care ați nenorocit Dinamo trebuie să plătiți”

22:50

Gigi Mulțescu, 69 de ani, fostul antrenor al lui Dinamo, i-a criticat și el pe conducătorii spanioli din Ștefan cel Mare.„Pentru mine e foarte neplăcut, am venit într-un moment foarte greu pentru Dinamo. Am o vârstă, a fost un risc și cu pandemia, am făcut eforturi. Dar spaniolii s-au purtat urât cu noi, au fost aroganți. Ne făceau amatori, nu pe noi, pe toți cei din fotbalul românesc. ...