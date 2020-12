Ultimele detalii despre Mihai Budeanu, solistul trupei 3 Sud Est, internat cu COVID-19. Va fi transferat

19:20

Elena Gorgolea și fosta iubită a concubinului ei au transformat un bar din Eforie Nord într-un ring de box, după ce și-au aruncat numeroase injurii. În urma anchetei făcute, polițiștii au aflat că inculpata și-a […] The post Două femei s-au bătut într-un bar din Eforie Nord. Inculpata și-a lovit victima cu o sticlă în cap, iar polițiștii au fost uimiți când au aflat motivul scandalului appeared first on Cancan.ro.