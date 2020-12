5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Renault Captur, candidat la Mașina Anului 2021 în România

23:50

Anul 2020 îi va găsi tot pe “baricadele” instanțelor pe Silviu Prigoană și fosta lui soție, Adriana Bahmuțeanu! Și asta pentru că cei doi părinți nu au căzut la pace în “războiul” pe care îl […] The post Cunoscutul milionar și fosta lui soție se “războiesc” în continuare pentru domiciliul copiilor. Ce câștigase, inițial, tatăl micuților appeared first on Cancan.ro.