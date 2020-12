1 Decembrie/ Orban: Ziua Naţională - un bun prilej să reflectăm asupra exemplelor de unitate din istoria noastră

09:00

Titan al cinematografiei americane, Woody Allen (pe numele său adevărat Allan Stewart Konigsberg), s-a născut la 1 decembrie 1935, în Brooklyn, New York, SUA.I-a plăcut să cânte la clarinet şi să spună gume, să delecteze audienţa cu diferite trucuri, pasiuni pe care le cultivă şi astăzi, potrivit imdb.com. Foto: (c) www.dbtechno.com La 15 ani a început să lucreze pentru industria de divertisment, scriind glume pentru un ziar local, pentru ca ulterior să colaboreze cu o emisiune de televiziune. A fost convins de agenţii săi să facă divertisment, să spună glume în cadru organizat. Succesul l-a purtat câţiva ani în faţa publicului, fiind apreciat pentru talentul său.A primit propunerea de a scrie un scenariu pentru Warren Beatty pentru pelicula ''What's New Pussycat'' (1965) şi a fost ofertat, totodată, să interpreteze un rol secundar în producţie, conform potrivit imdb.com. Colaborarea cu Beatty a generat, însă, părăsirea proiectului celui din urmă, fiind înlocuit cu Peter Sellers. Woody Allen a înţeles, cu acel prilej, după cum avea să mărturisească, că implicarea sa într-o producţie de film trebuia să includă controlul său complet ca să reuşească.Şi-a făcut debutul regizoral cu ''What's Up, Tiger Lily?'' (1966), pentru ca talentul său regizoral să fie propulsat, în atenţia industriei, în 1969, cu ''Take The Money and Run''.A scris scenarii, a regizat şi a interpretat cu o frecvenţă extraordinară, în medie circa un film pe an, pentru ca, simultan, să scrie peste o duzină de piese şi numeroase cărţi de comedie.Foarte apreciat pentru comediile sale, Woody Allen a făcut, de-a lungul carierei, tranziţia de la filmele pline de amuzament precum ''Bananas'' (1971), ''Love and Death'' (1975), ''Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask'' (1972) la proiectele care propuneau publicului comedii romantice cu poveşti atent sedimentate precum ''Annie Hall'' (1977), ''Manhattan'' (1979), ''Hannah and Her Sisters'' (1986); la filme cu un puternic caracter ''bergmanesc'' precum ''Interiors'' (1978) şi ''Stardust Memories'' (1980), propunând publicului producţii variate precum ''Crimes and Misdemeanors'' (1989), ''Husbands and Wives'' (1992), ''Mighty Aphrodite'' (1995), ''Celebrity'' (1998) şi ''Deconstructing Harry'' (1997) sau la peliculele anilor 2000, precum comedia ''Scoop'' (2006), sau ''Match Point'' (2005) ori frumoasa poveste cinematografică ''Vicky Cristina Barcelona'' (2008).Poveştile şi modul în care a transpus pe marele ecran viziunea sa de a face cinematografie l-au consacrat drept unul dintre cei mai apreciaţi realizatori de filme. A câştigat patru premii Oscar (regie şi scenariu, 1978, - ''Annie Hall''; scenariu, în 1987, - ''Hannah and Her Sisters''; scenariu, 2012, - ''Midnight in Paris'') şi de alte 18 ori a fost nominalizat pentru prestigioasa statuetă oferită de Academia Americană de Film. Până în prezent, cariera sa este încununată de peste 140 de premii şi peste 225 de nominalizări pentru distincţii ale industriei de film, conform datelor imdb.com.Este considerat unul dintre cei mai versatili creatori de film din America, indică www.notablebiographies.com.Cu cel puţin patru faze ale carierei sale închinate celei de-a şapte arte, scenaristul, regizorul şi actorul Woody Allen este unul dintre cei câţiva realizatori americani de film consideraţi, în bună măsură, drept autori, scrie www.rottentomatoes.com.