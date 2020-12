(Publicitate electorală) Cristina Prună, candidat USR PLUS la alegerile parlamentare: trebuie să eliminăm miile de agenții inutile ale statului

Unul dintre angajamentele USR PLUS la guvernare se referă la desființarea sau reorganizarea agențiilor, autorităților și instituțiilor, care deși sunt finanțate cu bani publici sau beneficiază de privilegii de la stat nu funcționează, în mod real, în serviciul cetățeanului. În plus, se are în vedere introducerea obligativității ca acestea să raporteze public indicatorii de performanță, […]

