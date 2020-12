Un preot din Vâlcea a murit din cauza coronavirusului: „Într-o zi mare ați ales să vă luați adio de la noi!”

11:20

Cu un singur touch de pe ecranul telefonului sau al tabletei ajungi direct în Vegas! Aplicația mobilă de casino Fortuna Games te duce într-o lume completă a jocurilor… de orice fel. Am făcut această aplicație […] The post Te muți în Vegas, cu o singură atingere! Aplicația full, așa cum ți-ai dorit-o appeared first on Cancan.ro.