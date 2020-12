VIDEO 1 Decembrie/ Cioloş: Ca să arătăm României că o iubim, de azi înainte trebuie să fim împreună nu doar de ziua ei

15:50

Autorităţile locale au organizat, marţi, ceremonii pentru a marca Ziua Naţională, însă publicul nu a avut acces în număr mare, astfel că în unele oraşe participanţi au fost doar oficialii, în altele s-a adunat un public restrâns pentru a cinsti această zi, însă au lipsit paradele militare obişnuite şi diversele evenimente.* La Oradea, în jur de 300 de oameni, cu mulţi copii purtând steaguri tricolore, s-au adunat în Piaţa Unirii din Oradea pentru a participa împreună cu oficialităţile, reprezentanţii Armatei şi ai clerului la ceremonia militară restrânsă organizată cu ocazia Zilei Naţionale.Evenimentul s-a desfăşurat în faţa Statuii ecvestre a Regelui Ferdinand I Întregitorul din Piaţa Unirii, într-o atmosferă însorită. Festivitatea a început cu primirea persoanei oficiale, prefectul judeţului Bihor, Dumitru Ţiplea, însoţit de comandantul Garnizoanei Oradea, lt. col. Petru Marius Prunduş. După prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă şi ocuparea locului în formaţie, fanfara militară a intonat Imnul Naţional.Foto: (c) EUGENIA PASCA / AGERPRES FOTOUn scurt moment religios, cu rugăciuni pentru ţară şi pentru toţi românii, a fost oficiat de preotul militar al Garnizoanei Oradea, Mircea Ioniţă.Mai mulţi oficiali au depus coroane de flori."Trăim această zi a ţării cu bucurie în suflet pentru că este Ziua Naţională şi cu tristeţe pentru că putem sărbători doar în acest format. Sperăm ca anul viitor să fie o situaţie mai bună şi să avem festivităţi mai ample pentru a marca această zi. La mulţi ani, români! La mulţi ani, România!", a declarat, pentru AGERPRES, prefectul Dumitru Ţiplea. Foto: (c) EUGENIA PASCA / AGERPRES FOTO"La mulţi ani, România! Ascultaţi, fiecare trebuie să facă zi de zi ceea ce trebuie şi ceea ce poate mai bine. Trebuie să ne vedeţi în fiecare zi ce facem, nu doar ce spunem", a transmis şi preşedintele CJ Bihor, Ilie Bolojan, la solicitarea AGERPRES.Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a mărturisit pentru AGERPRES că doreşte să transmită un gând şi un sentiment de unitate, mai ales în această perioadă dificilă, a pandemiei, 'când doar împreună, românii, uniţi, pot să răzbată, amintindu-ne eforturilor strămoşilor noştri de acum o sută de ani'.* Ziua Naţională a fost marcată la bustul lui Iuliu Maniu din Zalău printr-o festivitate restrânsă, cu participarea ministrului Transporturilor, Lucian Bode, şi a reprezentanţilor autorităţilor locale şi judeţene.Evenimentul a debutat cu intonarea Imnului, apoi au urmat o slujbă religioasă şi depunerea de coroane şi jerbe de flori la bustul lui Iuliu Maniu."Ziua Naţională a României este, cu siguranţă, cea mai importantă zi pentru naţiunea română. Categoric, anul 2020 a fost un an dificil, un an în care a trebuit să dăm dovadă de solidaritate şi să punem pe primul plan binele comun. Unitatea a contat în acest an poate mai mult decât oricând. Ziua Naţională, 1 Decembrie, este o bună ocazie ca să reflectăm la cât de mult a contat pentru români să fie uniţi, în decursul istoriei, pentru a construi ceva trainic şi pentru a continua dezvoltarea României. Avem datoria, dragii mei, să continuăm această muncă şi să construim o Românie puternică, pe care să o lăsăm moştenire copiilor noştri. La mulţi ani, România, la mulţi ani dragi sălăjeni, Dumnezeu să binecuvânteze România", a declarat Lucian Bode.* Oficialii din Botoşani au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial din Piaţa 1 Decembrie. Foto: (c) CRISTIAN LUPASCU / AGERPRES FOTOPrefectul Dan Nechifor, preşedintele Consiliului Judeţean, Doina Federovici, primarul Cosmin Andrei şi reprezentanţii Garnizoanei Botoşani au depus coroanele în cadrul unui ceremonial militar şi religios desfăşurat fără public, în contextul pandemiei de COVID-19.La eveniment au mai luat parte reprezentanţii instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, dar şi liderii principalelor formaţiuni politice din Botoşani. Foto: (c) CRISTIAN LUPASCU / AGERPRES FOTODe asemenea, un sobor de preoţi a oficiat Te Deum, iar militarii din Garnizoana Botoşani au defilat în faţa asistenţei.Ceremonia nu a cuprins discursurile autorităţilor judeţene, însă prefectul Dan Nechifor a transmis, ulterior, un mesaj către botoşăneni. Foto: (c) CRISTIAN LUPASCU / AGERPRES FOTO"Să fim mândri că suntem români şi să nu uităm că acest privilegiu îl datorăm înaintaşilor noştri, care, cu propriul sânge, ne-au lăsat moştenire pământul pe care astăzi păţim cu toţii. Adresez un apel tuturor botoşănenilor la responsabilitate şi la unitate. Aşa cum strămoşii noştri au apărat cu preţul vieţii pământul românesc, prin patriotism şi sacrificiu, aşa şi astăzi, dat fiind contextul epidemiologic, fiecare dintre noi are datoria de a apăra şi proteja propria viaţă şi a celor din jur", a afirmat prefectul de Botoşani.* Doar câteva zeci de tulceni au asistat la un ceremonial organizat de Garnizoană şi Prefectură în Piaţa Tricolorului, eveniment care a marcat Ziua Naţională.Ceremonialul a constat în prezentarea onorului, intonarea Imnului, un serviciu religios şi depuneri de coroane de flori la monumentul lui Mircea cel Bătrân, domnitorul în timpul căruia Ţara Românească a inclus şi Dobrogea, ajungând astfel la cea mai mare întindere. Foto: (c) LUISIANA BIGEA / AGERPRES FOTO"După mai bine de un veac de la momentul fondator al României moderne, Ziua Naţională trebuie să fie imboldul pentru unirea tuturor forţelor pentru prosperitatea ţării noastre şi să trezească sentimentul patriotic. Avem nevoie, mai ales astăzi, de unitate naţională. Avem nevoie să arătăm solidaritate şi că întrajutorându-ne putem depăşi mai uşor şi mai repede criza fără precedent generată de pandemie. Pentru aceasta trebuie încredere. Încredere în semeni, încredere în instituţii", a scris, pe pagina de Facebook a Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, subprefectul cu atribuţii de prefect, Carmen Caloianu.În municipiul Tulcea, încă de la mijlocul lunii trecute, au fost interzise mai multe activităţi din cauza numărului mare de infectări cu noul coronavirus.* La Bistriţa, Ziua Naţională a fost marcată simbolic, în format restrâns, lângă statuia poetului Andrei Mureşanu, prin intonarea Imnului Naţional, rostirea unei rugăciuni şi depunerea unei coroane, la eveniment luând parte prefectul Stelian Dolha, preşedintele Consiliului Judeţean, Radu Moldovan, viceprimarii municipiului Bistriţa, Sorin Hangan şi Călin Stan, deputatul Ionuţ Simionca şi comandantul Brigăzii 81 Mecanizată "General Grigore Bălan", Cornel Scurt.Două dintre instituţiile de cultură bistriţene au pregătit evenimente online pentru ziua de 1 Decembrie: Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud - un film documentar dedicat personalităţilor locale implicate în realizarea Marii Uniri şi momente artistice cu Victor Socaciu şi Dan Puric, iar Centrul cultural municipal - un spectacol online cu Sava Negrean Brudaşcu şi dansatorii ansamblului profesionist "Cununa de pe Someş".Sărbătorirea Zilei Naţionale din acest an este despre lupta "pentru libertatea de a ne întâlni cu cei dragi în condiţii de siguranţă" şi despre "şansa de a ne dovedi spiritul şi principiile care stau la baza neamului românesc", a transmis prefectul de Bistriţa-Năsăud, Stelian Dolha, prin intermediul unui comunicat de presă."Astăzi este cea mai importantă zi pentru tot ceea ce înseamnă să simţi cu inima română. De 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, sărbătorim spiritul unitar românesc, dovedit de atâtea ori în istorie, în luptele purtate pentru independenţa neamului. Azi, luptăm pentru libertatea de a ne întâlni cu cei dragi în condiţii de siguranţă, fără să punem în pericol sănătatea nimănui. Chiar dacă nu am avut parte de bucuria unui ceremonial militar-religios şi de impresionantele parade care se organizează an de an de ziua noastră, avem de această dată şansa de a ne dovedi spiritul şi principiile care stau la baza neamului românesc, susţinând un comportament responsabil în aceste vremuri pandemice. Hai să dovedim şi de această dată că suntem uniţi!", a fost mesajul prefectului. AGERPRES/(A - autori: Eugenia Paşca, Sebastian Olaru, Cristian Lupaşcu, Luisiana Bîgea, Tina Dumitrescu; editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dădârlat)