Româncele se îmbogățesc la produs în Marea Britanie, în plină pandemie. Prostituatele lucrează cu dezinfectant și măști de protecție…

16:30

Deși e supărat foc și pară pe Raluca Pastramă, mai ales după ce a aflat că l-a înșelat, Pepe dă semne, totuși, că în spatele furiei se ascund încă multe sentimente de iubire. Cei mai […] The post Iată dovada! Pepe își iubește în continuare soția, chiar dacă l-a înșelat. Detaliul văzut de fani. FOTO appeared first on Cancan.ro.