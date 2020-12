Ce a descoperit Alin Oprea în trecutul soției cu care se află în divorț. “Exista toată logistica pentru un studio de videochat”

17:50

Tzancă Uraganu s-a distrat cu zeci de invitați cu ocazia zilei sale de nume pe 30 noiembrie. Însuși cântărețul a postat imaginile care pot crea oricând o revoltă, din cauza faptului că petrecerile sunt interzise […] The post Tzancă Uraganu, petrecere onomastică cu zeci de invitați în pandemie. Florin Salam și alți maneliști au întreținut atmosfera | VIDEO appeared first on Cancan.ro.