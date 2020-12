Criminal în serie, arestat în Rusia după zece ani de căutări. „maniacul de pe Volga” recunoaște că a ucis 26 de femei

21:50

Este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi și toată lumea știe acest lucru. Arată foarte bine și poartă numai branduri de lux, dar puțini sunt cei care știu cum arăta Inna, înainte […] The post Cum arăta Inna, înainte de a fi celebră. Artista nu semăna deloc cu diva din prezent appeared first on Cancan.ro.