Doliu în lumea artistică! A murit unul dintre cei mai mari pictori români

23:00

De 1 decembrie, multe dintre vedete au stat acasă, alături de familie și prietenii apropiați și au servit bucate tradiționale… ori s-au relaxat la un film bun în patul confortabil din dormitor. Nu este însă […] The post Bianca Drăgușanu, într-un compleu sport mulat și transparent la sală. Fosta soție a lui Alex Bodi a făcut senzație | FOTO & VIDEO appeared first on Cancan.ro.