Coronavirus: Marea Britanie a devenit prima ţară din lume care aprobă vaccinul Pfizer-BioNTech

09:20

Muzicienii Berti Barbera şi Nicu Patoi invită publicul, în seara de 2 decembrie 2020, începând cu ora 19.00, la un concert de jazz. Este al patrulea concert din seria Braşov Jazz & Blues Festival (ediţia a VIII-a, 4-6 septembrie 2020) în Stagiunea Virtuală.Reprezentaţia Berti Barbera & Nicu Patoi: Blue Drops (România) are o durată de 94 de minute şi este disponibil pe site-ul https://art.raiffeisen.ro/muzica/brasov-jazz-blues-festival-2020/ până în 6 decembrie 2020." 'Blue Drops' este poate cel mai bun produs de blues acustic apărut până acum în Romania, din partea a doi dintre cei mai titraţi muzicieni: Berti Barbera - percuţie, harmonica şi vocal - şi Nicu Patoi - chitară. Mai multe instrumente, stiluri şi stări, doar doi artişti, o singură lume, aceea a sunetelor sincere şi bine articulate", scrie site-ul http://brasovjazz.ro/. Sursa foto: art.raiffeisen.ro***"Blue Drops" este considerat unul dintre cele mai bune produse de blues acustic din România, creat şi interpretat de doi dintre cei mai titraţi muzicieni autohtoni: Berti Barbera şi Nicu Patoi."Bucuraţi-vă de un concert de blues, cu sound-ul mai multor instrumente care creează stiluri şi stări, cu doar doi artişti pe scenă construind o singură lume, aceea a sunetelor sincere şi bine articulate. O delectare pentru orice iubitor de specialităţi muzicale, o bucurie pentru oricine primeşte divertismentul de calitate şi arta muzicală cu deschidere", mai precizează site-ul amintit. Sursa foto: Nicu Patoi /FacebookBerti Barbera spune că "acesta este omagiul nostru adus muzicii care a venit ca un sprijin în multe momente dificile de-a lungul vieţii, este lumea noastră reală, locul în care putem fi noi înşine"."Nu suntem americani. Nu am vizitat această ţară până acum, dar am ascultat-o pe tot parcursul vieţii. Nu suntem nici 'maeştri' văduviţi de adulaţie, dornici de a demonstra măreţie plebei, deşi albumul nostru prin care am explorat forma şi emoţia blues-ului e ceva unic, grozav, datorat exclusiv pasiunii şi dorinţei de a evolua. Ascultând această muzică, am format o strânsă conexiune cu lumea, am învăţat limbajul blues-ului, mergând până la rădăcinile acestui gen care stă la baza a tot ce ascultăm în ultimii o sută de ani", mai afirmă Berti Barbera.El răspunde şi întrebării "De ce blues, totuşi, dacă nu suntem americani şi nu am respirat niciodată aerul de acolo?", explicând că blues-ul este genul muzical pe care publicul îl percepe imediat, iar ei, muzicienii, pot da totul."Prin emoţii puternice, dureri de cap şi inimă, dezamăgiri şi revelaţii am trecut toţi, dar poate nu am avut aceeaşi ocazie de a fi sinceri. Acest gen a înconjurat lumea de atâtea ori, încât şi cele mai ascunse colţuri au fost marcate de notele 'blue'... Acesta este omagiul nostru adus muzicii care a venit ca un sprijin în multe momente dificile de-a lungul vieţii, este lumea noastră reală, locul în care putem fi noi înşine. Fiecare piesă are propria estetică, primind o abordare care ne-a făcut să studiem stiluri şi tehnici, pentru o muzică limpede şi vie.(...) Lăsaţi acest album ("Blue Drops" - n.r.) să fie coloana sonoră a vieţii voastre, precum şi modestul nostru adaos la un fascinant idiom în plină extindere, mâna noastră întinsă, cel mai bun produs al nostru de până acum", mai spune Berti Barbera, potrivit site-ului menţionat.Concertul poate fi ascultat pe link-ul https://art.raiffeisen.ro/muzica/brasov-jazz-blues-festival-2020/ până la 6 decembrie 2020.Albumul "Blue Drops" însumează pasiunea celor doi muzicieni pentru muzica americană, pentru blues."Este o ocazie foarte bună... anii în care s-au adunat piese de blues foarte frumoase, mari, care nu sunt la fel de cunoscute ca altele... şi, partea cea mai bună este că (...) totul porneşte din dorinţa mea de a împărţi bucuria descoperirii unor momente puternice în muzica mondială şi o intenţie de a ne alinia acestui curent, pentru că altfel nu existăm ca muzicieni dacă nu facem parte din acest fenomen universal, contribuind tot timpul la îmbogăţirea repertoriului, la diversitatea scenei. Şi, de aceea, 'Blue Drops' este albumul care influenţează prin culoare şi prin intensitate şi prin calitate, nivelul scenei muzicale din România şi contribuie la acest omagiu pe care muzicienii îl aduc blues-ului", declara Berti Barbera, în 2019, potrivit site-ului https://www.romania-muzical.ro/. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Ady Ivaşcu)