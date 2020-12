NEWS: Mick Schumacher va evolua în Formula 1 începând cu 2021! A fost făcut anunțul!

00:10

”Ex”-ul Otiliei Bilionera și al Ioanei Filimon rupe tăcerea! ”Gangsterul” de la Istanbul a vorbit deschis despre ”întâlnirea de taină” pe care a avut-o cu Alex Bodi. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, declarații sale uluitoare. […] The post “Gangsterul” milionar din Turcia îl bagă în sperieți pe Alex Bodi. “Fii sigur că mâna mea ajunge și la închisoare” + “Dacă spun că voi împuşca pe cineva, o voi face” appeared first on Cancan.ro.