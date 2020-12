Ionel Dănciulescu reacționează după dezvăluirea GSP » Ce spune despre varianta Viitorul

12:50

Costin Ștucan îl are invitat, joi, la GSP Live, de la 09:01, pe Florentin Petre, în prezent antrenor la Dacia Unirea Brăila, în Liga 3.Fostul mijlocaș al „câinilor” va aborda mai multe subiecte la GSP Live: ce părere are despre situația clubului său de suflet, ce crede că se va întâmpla cu echipa din „Ștefan cel Mare” și ce planuri are cu Dacia Unirea Brăila, care în acest moment ocupă prima poziție în Seria 1 din Liga 3. ...