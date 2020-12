VIDEO Iohannis: Moldova, prin 'grija' guvernanţilor PSD-işti, a fost lăsată în urmă; proiectele de infrastructură vor fi realizate

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că Moldova, prin "grija" guvernanţilor PSD-işti, a fost lăsată în urmă şi a subliniat că proiectele de infrastructură din această zonă vor fi realizate."Nu este niciun secret că Moldova prin în ghilimele grija guvernanţilor PSD-işti a fost lăsată în urmă şi aşa nu se poate continua. Noi prin aceste lucrări am venit să dovedim practic că nouă ne pasă de Moldova şi nu la nivelul de poveşti şi promisiuni deşarte, ci la nivel de realizări. În continuare, proiectele de infrastructură din zona Moldovei şi care leagă Moldova de restul ţării sunt de maximă importanţă şi vor fi realizate. Este un lucru care poate fi evaluat politic probabil cel mai bine. Aici se vede foarte clar ce a însemnat o guvernare PSD-istă inutilă, pentru că pentru Moldova au fost inutili, nu au rezolvat nimic, nici pentru restul ţării. O guvernare PSD-istă inutilă în trecutul destul de apropiat şi o guvernare liberală utilă. Lumea mă acuză că prea îi laud pe liberali şi Guvernul liberal. Nu, nu-i laud, pur şi simplu arăt cum stau lucrurile şi pentru oamenii de aici se va vedea foarte rapid că acest Guvern, chiar în condiţii de criză, chiar cu minoritate parlamentară, a realizat lucruri pe care le-a promis", a spus Iohannis, la deschiderea tronsonului de autostradă A 7 - varianta ocolitoare Bacău. El a subliniat importanţa acestui tronson de autostradă şi i-a felicitat pe constructori pentru faptul că proiectul a fost finalizat cu un an înainte de termen."Este o lucrare extrem de importantă pentru oamenii locului şi sunt convins că atât Consiliul Judeţean, cât şi Primăria vor constata în foarte scurt timp beneficiul unei astfel de centuri. (...) Această bucată de autostradă, cred că sunt 17 km, este primul tronson din Moldova care vine să arate determinarea noastră, a mea cu siguranţă, dar şi a Guvernului liberal de a dezvolta semnificativ infrastructura în Moldova. Este o promisiune, aş putea să spun, deja mai veche. Cu siguranţă vă amintiţi că am fost un promotor şi am rămas un promotor al autostrăzii Moldova şi aceste tronsoane care ne-au fost prezentate sunt la fel de importante. (...) Acest tronson de autostradă, prin grija ministrului Bode, a companiei, a oamenilor din minister, - a deblocat fonduri semnificative, a negociat cu constructorul într-un mod constructiv şi cred că merită subliniat că acest tronson a fost finalizat cu un an înainte de termen şi cu această ocazie ţin să felicit şi pe cei care au construit acest tronson şi să constat că avem antreprenori români foarte performanţi. Este un lucru notabil şi foarte îmbucurător", a afirmat şeful statului. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu) Citește și: VIDEO Iohannis: Numărul de cazuri de COVID-19 a scăzut semnificativ; de la sfârşitul săptămânii vor fi redeschise pieţele

