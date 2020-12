Monica Melencu, îngenuncheată de durere. Astăzi, Luiza ar fi împlinit 20 de ani: ”Soarta a fost prea crudă cu tine și cu noi”

10:20

Nicolae Duduianu (77 ani), tatăl lui Emi Pian, a murit, marți noapte, în Spitalul Penitenciarului Mioveni. A suferit un atac de cord au declarat, potrivit unor surse din cadrul ANP (Administrația Națională a Penitenciarelor). Nicolae […] The post A murit Nicolae Duduianu, tatăl lui Emi Pian! Se afla în spitalul penitenciarului appeared first on Cancan.ro.