Prima reacţie din USR după ce Nicuşor Dan a declarat că PNL e cea mai bună opţiune la guvernare: O aberaţie

15:15

Te cucereşte de la prima aruncătură de pleoapă, pentru că frumuseţea şi carisma ei trec sticla. Are ceva din alura starurilor americane, ar fi putut fi actriţă cu aşurinţă, dar a ales să ne aducă ştirile la Digi Sport. Despre puterea cu care depăşeşte fiecare obstacol familie, casnicie şi încercarea din ultimele luni, dar şi despre multe altele, am povestit cu Simona Ţăranu într-un interviu OK!