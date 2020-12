Oana Zăvoranu a dat de pământ cu Adelina Pestrițu și Oana Roman! Ce spune, însă, de Teo Trandafir

10:30

Octavia este motorul mărcii Skoda, modelul de bază cu cele mai multe vânzări. În anul 2019 a împlinit 60 de ani de la începerea producției, iar tot atunci producătorul ceh a introdus cea mai recentă […] The post 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Skoda Octavia, modelul cu șanse mari să ajungă Mașina Anului 2021 în România appeared first on Cancan.ro.