Fostul Principe Nicolae și “Lady Di a României”, primele imagini alături de fetița lor

11:20

O biserică din judetul Neamț a fost mistuită de flăcări după izbucnirea unui incendiu. Focul a pornit, cel mai probabil, de la o lumânare sau o candelă. Un localnic a observat că iese fum de […] The post O biserică din Neamț a fost mistuită de flăcări. Incendiul ar fi izbucnit de la o lumânare appeared first on Cancan.ro.