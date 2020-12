Coronavirus: Suedia înregistrează 174 de decese în 24 de ore, cel mai ridicat număr din primăvară

18:10

Actorul american Armie Hammer, cunoscut mai ales din filmul ''Call Me by Your Name'' (2017), îl va interpreta pe producătorul Al Ruddy într-o miniserial difuzat de platforma Paramount+ care va explora modul în care a fost realizat celebrul film "The Godfather'' (Naşul, 1972), relatează EFE.Potrivit portalului Deadline, viitorul serial se va numi "The Offer", va avea zece episoade şi va fi difuzat de această platformă, cunoscută anterior ca CBS All Access.Acest miniserial îl prezintă pe Ruddy în încercarea sa de a transpune pe marile ecrane romanul lui Mario Puzo sub bagheta regizorală a lui Francis Ford Coppola, un proiect complex şi întortocheat care va deveni însă unul dintre cele mai aclamate filme din istoria cinematografiei. Cu Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, James Caan şi Robert Duvall în fruntea unei distribuţii remarcabile, "The Godfather" a câştigat trei premii Oscar: cel mai bun actor (Brando), cel mai bun scenariu adaptat (Puzo şi Coppola) şi cel mai bun film, un premiu care i-a revenit lui Ruddy ca producător al peliculei.Michael Tolkin, nominalizat la Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat pentru filmul "The Player" (1992), va scrie scenariul acestui serial în care Ruddy este un producător executiv care va fi interpretat de Armie Hammer."The Offer" nu este singura producţie care va sonda originile transpunerii pe ecrane a romanului lui Mario Puzo, având în vedere că Oscar Isaac va juca într-un film cu acelaşi subiect şi care se va numi "Francis and The Godfather".Oscar Isaac va juca rolul producătorului, în timp ce Jake Gyllenhaal îl va interpreta pe Robert Evans, o figură emblematică a studioului Paramount. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mihaela Moise, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Armie Hammer / Instagram.com